Вывоз и утилизацию строительного мусора возьмут под контроль

На очередном заседании правительства 14 октября принято положение об обращении строительного мусора в Севастополе. Пока речь идет только о юридических лицах, чья деятельность связана с образованием строительного мусора. Теперь эти предприятия будут обязаны получать разрешения на его перевозку и утилизацию.

По словам замгубернатора Севастополя Владимира Базарова, для этого необходимо будет получить два документа — договор с лицензированной организацией, которая занимается утилизацией строительного мусора, и договор с лицензированным перевозчиком, который довезет мусор до компании-переработчика.

— Это даст возможность контролировать все передвигающиеся по городу машины. Сотрудник МВД может остановить машину, и в случае отсутствия разрешений на его перемещение к нарушителю будут применяться все меры воздействия — от выписки штрафа и отправки машины на штрафстоянку до возбуждения административного судопроизводства, — пояснил В.Базаров.

По его информации, на сегодня таких лицензированных компаний в городе четыре, однако, скорее всего, их количество увеличится.

— Спрос на оказание такой услуги есть, цена не запредельная, и она должна изначально закладываться в стоимость проекта, — сказал В.Базаров.

Оператором по выдаче разрешений на такой вид деятельности станет Департамент городского хозяйства.

Правда, как оказалось, в настоящее время система работает точно так же — организации должны посредством лицензированных перевозчиков вывозить строительный мусор и утилизировать его. При этом нередки случаи вывоза строительного мусора в лес, поле, балки.

— Теперь же можно будет контролировать количество произведенного строительного мусора и сданного в эти организации, — резюмировал В.Базаров.