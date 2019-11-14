В Крыму разыскивают пропавшего ребенка

Дарья Пилипенко во вторник, 12 ноября, ушла из дома в с.Кропоткино Раздольненского района на севере Крыма и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 6 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, глаза голубые, ушные раковины оттопыренные. Была одета в болоньевую куртку и ботинки розового цвета.

Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщить ее по телефонам: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (д/ч), +7 (978) 086-69-09.

Сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило 13 ноября от отчима девочки. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся, дверь была открыта (следы взлома отсутствуют), а Даши дома не было. Поиски ребенка по селу результатов не принесли.

По факту безвестного исчезновения пятилетней Д.Пилипенко возбуждено уголовное дело. Как пояснили в Следственном комитете, при наличии оснований полагать, что в отношении без вести пропавшего ребенка может быть совершено преступление, незамедлительно возбуждается уголовное дело, в рамках которого у следствия имеются широкие полномочия для проведения поисковых и иных мероприятий.

В поисках девочки в ночь на 14 ноября было задействовано около 140 волонтеров. С утра будут запускать квадрокоптеры. Ожидается подключение к поискам отрядов добровольцев из Ставропольского, Краснодарского края и Ростовской области с беспилотными летательными аппаратами.