Троллейбусы №3, 7 и 9 по кольцу ходить не будут

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя разработали схему движения общественного транспорта по центральному кольцу города на время реконструкции улицы Большая Морская.

Новая схема вводится с пятницы, 15 ноября, сообщил заместитель директора Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Артем Гришин.

По его словам, на участке от площади Лазарева до площади Ушакова проходят 30 маршрутов общественного транспорта, в том числе восемь троллейбусных (64 единицы) и 22 автобусных (290 единицы).

В департаменте транспорта пришли к выводу, что на Большой Морской есть три проблемы: ликвидация полосы для движения общественного транспорта, высокая плотность потока транспортных средств и отключение участков контактной сети на время проведения ремонтных работ.

— Мы предлагаем сохранить троллейбусные маршруты №1, 5, 12, 10 и 10К. Движение троллейбусного маршрута №5 будет сокращено до ул.Токарева (по старой схеме), а автобуса №5 в интенсивном режиме продолжится до улицы Маринеско, — сообщил А.Гришин.

Он также анонсировал сокращение «по короткому плечу на ближний контур» троллейбусных маршрутов №3, 7 и 9. То есть, выезжая на площадь Суворова, они будут поворачивать налево, огибать площадь Ушакова и останавливаться у Центральной библиотеки им.Толстого.

Кроме того, вводятся два бесплатных автобусных маршрута по центру города — №13 и 13a, которые будут ходить с 5.45 до 19.00. Горожанам по кольцу предлагают передвигаться на них бесплатно, а далее пересаживаться на платные маршруты. При этом №13-а от площади Ушакова продолжит движение по ул.Хрусталева и далее до 5-го километра, но бесплатным он будет только по центральному кольцу. Далее придется платить.

При этом схема движения маршруток не меняется.

Итоговую схему движения общественного транспорта в формате плаката к вечеру 14 ноября обещают вывесить во всех транспортных средствах, изменения обещают оперативно внести и в онлайн схемы.

Предложения по оптимизации разработанной схемы жителей города просят сообщать смс-сообщениями на номер +7(978) 300-00-09.