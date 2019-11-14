Три севастопольских пляжа остались без операторов

Пляжи «Парк Победы», «Любимовка-2» и «Мыс Хрустальный» по результатам завершившегося купального сезона остались без операторов. Таким образом, из 11 операторов пляжей Департамент городского хозяйства расторг договорные отношения с тремя из-за ненадлежащего выполнения договорных обязательств.

Речь идет о неисполнении операторами требований по санитарному состоянию пляжей, что подтверждено многочисленными нареканиями отдыхающих.

Как пояснил 14 ноября и.о.директора горхоза Евгений Горлов, теперь департамент будет искать новых операторов и требовать от них иного исполнения установленных норм, связанных с комфортным нахождением отдыхающих на пляжных территориях.

По словам Е.Горлова, в межсезонье на городских пляжах операторы должны продолжать свою деятельность, следить за чистотой и порядком.