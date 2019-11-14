Самый большой путепровод «Тавриды» готов наполовину

Готовность самого масштабного путепровода трассы «Таврида», расположенного в районе села Железнодорожное в Бахчисарайском районе, составляет 50%, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Путепровод строится в составе транспортной развязки, он проходит над одним из ее съездов, одной автомобильной дорогой местного значения и железнодорожной линией Симферополь – Севастополь.

По путепроводу пройдут четыре полосы основного хода трассы. Он состоит из двух раздельных сооружений под каждое направление движения. Длина правого — 390 метров, а левого — около 385 метров. Максимальное возвышение над уровнем земли около 16 метров.

Сейчас на путепроводе ведутся сборка металлоконструкций пролетного строения и устройство плиты проезжей части. До укладки асфальтобетона предстоит забетонировать плиту проезжей части, сделать переходные плиты, выполнить работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и переходных плит.

Помимо монтажа путепровода, активно ведутся и работы на самой транспортной развязке в районе Железнодорожного. Она необходима для сообщения с «Тавридой» близлежащих населенных пунктов.