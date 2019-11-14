Росприроднадзор открыл в Крыму морской отдел

В Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора на территории Республики Крым и Севастополя начал работать Крымский отдел государственного надзора на море.

Его сотрудники должны усилить контрольно-надзорную деятельность в территориальных водах и исключительной экономической зоне РФ полуострова, говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора.

Черноморо-Азовское морское управление — территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, города Севастополя, в акваториях внутренних морских вод РФ, в территориальном море РФ, примыкающих к административным границам указанных субъектов РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ.