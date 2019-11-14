Пропавший мальчик ушел на рыбалку

Десятилетний житель Севастополя, не предупредив родителей, отправился в ночью в Балаклаву, чтобы порыбачить.

В дежурную часть УМВД России по г. Севастополю обратилась жительница Нахимовского района. Женщина сообщила, что пропал ее 10-летний сын. Всем наружным службам была немедленно передана ориентировка с подробным описанием примет мальчика. Сотрудники полиции и волонтеры организовали поисковые группы и приступили к поискам.

Около двух часов ночи сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нахимовскому району в районе Сапун-горы увидели на дороге одиноко идущего ребенка. Им оказался пропавший несовершеннолетний.

Подростка доставили в отделение, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Мальчик рассказал полицейским, что решил порыбачить, поэтому с проспекта Победы отправился в Балаклаву пешком.