Пятитысячные — самые любимые банкноты фальшивомонетчиков

В третьем квартале 2019 года в банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявлено и передано правоохранительным органам 1235 поддельных денежных знаков Банка России.

Среди выявленных подделок больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5000 рублей (622) и 1000 рублей (351). Реже всего попадались поддельные 50-рублевые купюры. Выявлена и одна фальшивая 10-рублевая монета. Доля банкнот, имеющих признаки подделки, номиналом 100, 200, 500 и 2000 рублей в общем количестве незначительна.

В целом по стране, по данным сайта Банка России, в третьем квартале обнаружено 10804 фальшивых банкноты, в основном крупных номиналов.

«Наши эксперты регулярно проводят лекции по повышению финансовой грамотности для населения, детей и молодежи, семинары для работников торговли и сферы услуг, на которых обучают определять признаки подлинности и платежеспособности банкнот, — отметил Владимир Лютов, заместитель начальника Южного ГУ Банка России. — Каждый человек может самостоятельно проверить подлинность имеющихся у него банкнот без использования специального оборудования. Для этого достаточно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России» и следовать его подсказкам».