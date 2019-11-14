Многофункциональную спортпллощадку в гимназии №1 построили на московские деньги

На месте старой и давно пришедшей в негодность спортплощадки в Севастопольской гимназии №1 им.Пушкина построили и 14 ноября торжественно открыли многофункциональный спортивный комплекс.

Он состоит из шести спортплощадок. Теперь у гимназистов есть свое футбольное (оно же, баскетбольное) поле с искусственным покрытием, площадки для игры в шахматы, для сдачи ГТО, а также легкоатлетическая, игровая и детский городок.

— Весь этот комплекс сооружений построен за два месяца и, что немаловажно, в срок подрядчиком ООО «Союз-5» на средства правительства Москвы и обошелся в 12 миллионов рублей, — рассказала заместитель начальника управления стратегического развития городского Департамента образования и науки Елена Бойко.

По ее словам, старая спортплощадка, которую в гимназии привычно называли «нижней», уже давно стала травмоопасной. К тому же, на ее территории располагались ветхие и потому требующие разборки сараи.

Теперь обновлено покрытие, устроено ограждение, установлено современное оборудование и оснащение, что позволит учащимся гимназии заниматься самыми разными видами спорта.

По случаю окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию в гимназии устроили настоящий спортивный праздник с участием известных в городе лиц, а также собственных спортсменов, чьи достижения уже отмечены различными спортивными регалиями, дипломами и кубками.

Согласно традиции новую площадку не забыли освятить, и этот сделал выпускник школы 1979 года протоиерей Алексей (Петренко).

Представитель олимпийского совета города Владимир Веселкин, поздравляя присутствующих, сообщил, что на предстоящих в 2020 году олимпийских играх в Токио кандидатом на участие стала севастопольская спортсменка — гребец Анастасия Долгова.

В подтверждении того, что гимназия №1 традиционно показывает хорошие спортивные результаты, на футбольное поле для получения очередных наград выходили футболисты, баскетболисты, шахматисты, легкоатлеты.

По мнению директора гимназии Виктора Оганесяна, с обретением нового спорткомплекса спортивные успехи ребят, несомненно, приумножатся.