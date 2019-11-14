Двухэтажные вагоны прошли туннели

Два двухэтажных вагона прибыли в Севастополь. Их пустили из Симферополя в тестовом режиме, сообщил телеканал НТС .

Так руководство Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» 13 ноября проверило готовность транспортной инфраструктуры полуострова к открытию железнодорожного сообщения с материковой Россией по Крымскому мосту в декабре 2019 года.

Вагоны успешно преодолели все шесть севастопольских туннелей.

Ранее сообщалось, что двухэтажные вагоны будут только у поезда «Москва-Симферополь», а поезд «Севастополь-Санкт-Петербург» будет одноэтажным.