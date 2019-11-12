Матросский клуб взяли в кольцо осады

Утром во вторник, 12 ноября, в редакцию «Севастопольской газеты» позвонили из Севастопольского драмтеатра им.Лавренева: «Что же это такое делается?! Спасите! Помогите!»

Дело в том, что ремонтные работы на площади Ушакова рабочие решили начать с площадки около здания Матросского клуба, а точнее, с установки у центрального входа в него ограждающих решеток и разборки тротуарной плитки, которую в свое время уложило здесь Министерство обороны.

Напомним, со стороны Исторического бульвара у Матросского клуба забор стоит уже около года. Теперь городские власти по договоренности с подрядчиком решили взять данное флотское учреждение культуры в «круговую осаду». Так во время Крымской кампании это делали англо-французские интервенты. И на сей раз это отнюдь не выглядит исторично и, тем более, театрально.

— Мы со всех сторон оказались огорожены решетками, в том числе центральный вход. А у нас в субботу спектакль, билеты распроданы, и у меня вопрос: как наши зрители смогут подойти к зданию театра?! — возмущается главный администратор театра Юлия Пимкина.

По ее словам, работы начаты без какого-либо предупреждения, тем более спроса.

— А кто-то подумал о том, что скоро Новый год, в театре готовится новогодняя программа для детей. До начала елок остался месяц, они что, все это закончат до этого времени?! — негодует Ю.Пимкина, вспоминая при этом, что все многочисленные обращения к руководству города об аварийном состоянии здания Матросского клуба не находят никакого отклика.

— У нас рушится башня. Сколько раз обращались, никому до этого нет дела! Замена хорошей плитки на неизвестно какую оказалась важнее! — считает главный администратор.