За незаконченный ремонт улицы Советской главному транспортнику пригрозили оргвыводами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник, 11 ноября в очередной раз вернулся к вопросу качества выполнения ремонта улицы Советской.

Как оказалось, подрядчик не спешит устранять ранее сделанные ему замечания.

— Я вчера имел удовольствие там прогуляться. Фонари как валялись навалом, так и валяются, спиленные деревья, которые мы просили убрать... — обратился М.Развожаев к и.о.директора департамента транспорта Евгению Исакову и пообещал начать в отношении чиновника «репрессии».

— Если за эту неделю на улице Советской ничего не произойдет, уже по вам будут определенные выводы сделаны. Я уже устал повторять, что там нужно динамику показывать другую. Этот объект уже глаза мозолит, и я понимаю, что в таком же режиме у нас все происходит и в других местах, — сделал неутешительный вывод М.Развожаев.

На его вопрос о сроках окончания контракта, Е.Исаков ответил, что ремонт должен был завершиться месяц назад и штрафные санкции за срыв сроков подрядчику выставлены.

— Я думаю, что к таким подрядчикам нужно применять технологию расторжения контракта и внесения в черный список, — инструктировал чиновника М.Развожаев. После этого врио губернатора вспомнил и про ремонт улицы в районе Артбухты, назвав ее улицей-призраком.

— Я когда в июле приехал туда, мы начинали обход города с этой улицы, около Капитанской. Я не видел за три месяца там ни одного рабочего. Когда там заасфальтируют, я не понимаю, — выразил он явное неудовольствие.