Собрали рекордный урожай винограда

Сбор винограда в Севастополе завершен с рекордным показателем: более 21,700 тысячи тонн, что на 13,6% превышает итоговый результат 2018 года.

«Рост валового сбора и урожайности винограда, который мы наблюдаем в годы после возвращения Севастополя в состав России — результат планомерной работы исполнительных органов государственной власти и грамотной государственной политики в сфере виноградарства и виноделия, а также ежедневного кропотливого труда севастопольских аграриев», — считает директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Средняя урожайность винограда в агрохозяйствах Севастополя заметно выросла и составила 52,62 центнера с гектара, что выше показателя 2018 года на 17,9%. Для сравнения, результат 2017 года — 41,8 центнера с гектара, 2015-го — 29,7 центнера с гектара.

Виноградарство — наиболее перспективная отрасль сельского хозяйства региона. В рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» хозяйствам компенсируют до 80% средств, направленных на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, а также до 50% расходов на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.

30 октября пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым сообщила, что крымскими аграриями собрано 64 тысячи тонн винограда на 95,5% площади виноградников.

В Крыму виноградники занимают 14519 га, в Севастополе — 5250 га.