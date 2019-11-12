Сквер должны сдать в срок
Ремонт сквера им.60-летия СССР стоит 187 миллионов рублей. Хотя точной даты открытия объекта, находящегося между пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева, пока не установлено, подрядчик обещает выдержать установленный контрактом срок до конца ноября.
За строительным забором продолжаются работы, но журналистам 12 ноября разрешили осмотреть сделанное в компании с замгубернатора Севастополя Владимиром Базаровым.
Отремонтировали комплексно
— Этот сквер мне очень нравится. Много было сломано копий на предварительной стадии — две группы жителей долго не могли договориться между собой, что должно быть в сквере. Надеюсь, что сделанное удовлетворит все группировки, — увиденное прокомментировал В.Базаров.
По его словам, отличительной чертой выполненного ремонта стал комплексный подход.
— Мы здесь прибрали все вокруг, выполнили асфальтирование окрестных дворов, отремонтировали фасады домов. Это хороший пример того, как надо поступать в дальнейшем. Думаю, теперь, весь прилегающий район заживет новой жизнью, — считает замгубернатора.
Он с явным удовольствием показал журналистам, что уже сделано: прорезиненную беговую дорожку, зоны по интересам — спортивную, детскую...
Итальянский фонтан
Особый интерес вызвал сухой фонтан, сооружение которого близится к завершению.
По словам представителя подрядной организации ООО «Билдинг Технолоджис» Никиты Шуваева, выполнено 100% строительно-монтажных работ, осталось высадить 20% зеленых насаждений и выполнить пусконаладку фонтана. Притом, что общая стоимость объекта составляет 187 миллионов рублей, на фонтан пришлось примерно 15 миллионов.
— Фонтан будет со световой подсветкой, вода будет бить струями из-под металлических решеток. Музыки пока не будет, но предусмотрена возможность впоследствии ее подключить, — пояснил Н.Шуваев. Он подчеркнул, что оборудование фонтана отнюдь не китайское, а качественное, итальянское: насосы, вентили... Так что при грамотной эксплуатации сломаться не должно.
— Главное, чтобы после запуска его вовремя обслуживали, чистили от мусора и от листвы, — предупредил представитель подрядчика. Эксплуатирующей организацией станет ГБУ «Парки и скверы».
На объекте предусмотрена высадка девяти тысяч единиц озеленения — деревьев, кустарников и живой изгороди. Уже посажено около семи тысяч единиц: барбарис, дуб, пихта, сосна...
Остается напомнить, что площадь сквера составляет 5,5 га.