Сквер должны сдать в срок

Ремонт сквера им.60-летия СССР стоит 187 миллионов рублей. Хотя точной даты открытия объекта, находящегося между пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева, пока не установлено, подрядчик обещает выдержать установленный контрактом срок до конца ноября.

За строительным забором продолжаются работы, но журналистам 12 ноября разрешили осмотреть сделанное в компании с замгубернатора Севастополя Владимиром Базаровым.

Отремонтировали комплексно

— Этот сквер мне очень нравится. Много было сломано копий на предварительной стадии — две группы жителей долго не могли договориться между собой, что должно быть в сквере. Надеюсь, что сделанное удовлетворит все группировки, — увиденное прокомментировал В.Базаров.

По его словам, отличительной чертой выполненного ремонта стал комплексный подход.

— Мы здесь прибрали все вокруг, выполнили асфальтирование окрестных дворов, отремонтировали фасады домов. Это хороший пример того, как надо поступать в дальнейшем. Думаю, теперь, весь прилегающий район заживет новой жизнью, — считает замгубернатора.

Он с явным удовольствием показал журналистам, что уже сделано: прорезиненную беговую дорожку, зоны по интересам — спортивную, детскую...

Итальянский фонтан

Особый интерес вызвал сухой фонтан, сооружение которого близится к завершению.

По словам представителя подрядной организации ООО «Билдинг Технолоджис» Никиты Шуваева, выполнено 100% строительно-монтажных работ, осталось высадить 20% зеленых насаждений и выполнить пусконаладку фонтана. Притом, что общая стоимость объекта составляет 187 миллионов рублей, на фонтан пришлось примерно 15 миллионов.

— Фонтан будет со световой подсветкой, вода будет бить струями из-под металлических решеток. Музыки пока не будет, но предусмотрена возможность впоследствии ее подключить, — пояснил Н.Шуваев. Он подчеркнул, что оборудование фонтана отнюдь не китайское, а качественное, итальянское: насосы, вентили... Так что при грамотной эксплуатации сломаться не должно.

— Главное, чтобы после запуска его вовремя обслуживали, чистили от мусора и от листвы, — предупредил представитель подрядчика. Эксплуатирующей организацией станет ГБУ «Парки и скверы».

На объекте предусмотрена высадка девяти тысяч единиц озеленения — деревьев, кустарников и живой изгороди. Уже посажено около семи тысяч единиц: барбарис, дуб, пихта, сосна...

Остается напомнить, что площадь сквера составляет 5,5 га.