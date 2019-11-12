Россети пока в Крым не заходят

Консолидация электросетевого комплекса Крыма Россетями может состояться только после снятия всех санкционных рисков. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. По его словам, санкции потенциально могут быть введены в отношении компании в случае получения «Россетями» активов на полуострове.

«Это произойдет как только все санкционные риски будут нивелированы», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сроках консолидации электросетей Крыма Россетями.

Пока же опыт Россетей может применяться на полуострове в качестве примера создания электросетевого комплекса.

«Опыт Россетей мы можем применять там в качестве опыта создания стандартизированного бизнеса сетевого», — добавил он.

По мнению Е.Грабчака, смысла в аренде или управлении Россетями крымскими активами пока нет. Он пояснил, что в настоящее время все крымские электросети консолидируются на базе Росимущества. На его баланс передаются активы, находящиеся на балансе ГУП «Крымэнерго», а затем с баланса Росимущества активы передаются созданному АО «Крымэнерго», 100% которой владеет Росимущество.

В дальнейшем предполагается, что 50% АО «Крымэнерго» будут у Росимущества, еще половина — у местных субъектов. Но окончательная схема владения Крымэнерго еще не финализирована.