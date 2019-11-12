Расследуется смерть рабочего на стройплощадке

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ в Нахимовском районе Севастополя, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что в июне 2018 года между ГБУ «Дирекция по капитальному строительству» и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ возводящегося здания детского сада на улице Симонка. Для монтажа солнечных коллекторов на крыше подрядчик привлек другую фирму. При выполнении этих работ 8 октября в технологическое отверстие перекрытия второго этажа с высоты почти четыре метра упал рабочий, получив смертельные травмы.

Следствием устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение норм и правил безопасности на строительном объекте и их обеспечение, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.