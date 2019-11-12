Проблемы с диабетом не скрывают, а решают

Диабет молодеет, эндокринологов в Севастополе не хватает, но лекарства есть и помощь вам окажут своевременно.

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в стационаре Первой горбольницы им.Пирогова прошли занятия в школе диабета, на котором главный внештатный специалист-эндокринлог Ольга Власова рассказала о профилактике и лечении этой болезни.

По ее словам, на современном этапе развития медицинских технологий сахарный диабет больше не приговор. Примером этому известные киноактеры, олимпийские чемпионы и известные футболисты, которые живут с этим заболеванием и ведут полноценную жизнь, не теряя своей социальной активности.

Актуальность проблемы в том, что неинфекционная эпидемия сахарного диабета второго типа, к сожалению, растет во всем мире.

«Как известно, диабет второго типа — это инсулинонезависимый сахарный диабет, но проблем с ним гораздо больше, чем с сахарным диабетом первого типа, — отметила О.Власова.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано порядка 400 миллионов больных этим заболеванием. На начало 2019 года в Севастополе было зарегистрировано около 11 тысяч случаев заболевания сахарным диабетом второго типа. И порядка 800 человек, болеющих сахарным диабетом первого типа, из них 130 детей и подростков.

Больных первым типом — в среднем 10-15% случаев от всего выявленного сахарного диабета. Но есть тенденция к росту, потому как факторов для первого типа становится все больше: аутоиммунная агрессия, пост-вирусные инфекции, а также, как ни удивительно, увеличение срока жизни человека.

По словам эндокринолога, происходит омоложение болезни. «Если раньше мы считали, что второй тип сахарного диабета — это болезнь пожилых людей, то на сегодняшний день и в 30, и в 40 лет мы уже правомочны выставлять пациенту диагноз «диабет» и достаточно агрессивно вмешиваться в лечение», — говорит О.Власова.

Омоложению болезни способствуют лишний вес, злоупотребление жирной и углеводистой пищей, малоподвижный образ жизни, что приводит к повышению артериального давления, уровня холестерина, а в результате — и сахара.

На вопрос «Севастопольской газеты», полностью ли укомплектован штат городских поликлиник и больниц специалистами-эндокринологами, О.Власова ответила, что, наши специалисты обладают высочайшей квалификацией и могут оказать пациентам своевременную помощь. Тем не менее не все поликлиники имеют врача-эндокринолога. Например, для больницы №6 в Инкермане и больницы №4 найти специалистов пока не удается.

«Это больницы, расположенные в удалении, но в черте города во всех поликлиниках врачи-эндокринологи есть, — уверена О.Власова. — Также после объединения медицинских учреждений, мы перестали быть территориально привязаны к какой-то одной поликлинике, поэтому запись к узкому специалисту немного облегчилась».

Назвать конкретные цифры, сколько специалистов-эндокринологов должно работать в Севастополе и сколько работает реально, внештатный специалист не смогла. В пресс-службе департамента здравоохранения уточнили, что в городе на сегодняшний день работают 13 врачей-эндокринологов для взрослых и четыре детских специалиста, это 70% от утвержденного регламента.

С инсулином в городе хоть и есть незначительные проблемы, которые никто не скрывает, но в основном город на 100 процентов обеспечен лекарствами. В наличие все виды инсулинов, как современные, так и аналоговые.

«Все, кто нуждается в инсулине, получают его бесплатно согласно назначениям», — заверила О.Власова.