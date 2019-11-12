Электросети Крыма модернизируют за 29 млрд рублей

«Нам предварительные предложения прислали из Крыма и Севастополя, мы сейчас их оцениваем на предмет «незавышения». В течение двух недель мы окончательное решение дадим», — сказал он ТАСС.

Е.Грабчак отметил: Минэнерго планирует, что модернизация распределительных сетей Крыма будет вестись не за счет федерального бюджета.

«Мы планировали, что все-таки будет это за счет инвестпрограммы уже созданного АО «Крымэнерго» плюс за счет тех инвестиций в рамках технологического присоединения, которые должны были бы появиться с учетом интенсивности развития Крымского полуострова, — сказал он. — Напрямую мы в бюджет обращаться не хотели».

При этом замминистра добавил, что в случае выделения на реализацию этого проекта бюджетных средств реконструкция распределительных сетей полуострова будет идти более высокими темпами.

Справка

Совет министров Республики Крым направил на рассмотрение в Минэнерго России список из 52 мероприятий по строительству и реконструкции ВЛ и ПС напряжением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах, на общую сумму 16,7 млрд рублей.

Правительством Севастополя подготовлены предложения, предусматривающие строительство 10 новых объектов энергоснабжения на общую сумму 5,7 млрд рублей.