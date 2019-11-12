Для завершения ремонта сквера на проспекте Острякова осталось отмыть брусчатку и полить клумбу

Небольшой сквер на проспекте Генерала Острякова,36 (у женской консультации №1) почти отремонтировали. Ремонт проводится по программе «Комфортная городская среда».

В сквере уложена тротуарная плитка, обновлено освещение, засеяны газоны, установлены новые скамейки и урны.

Среди немногих нареканий на качество выполненных работ — неотмытая пока тротуарная плитка, а также состояние клумбы, посреди которой установлена каменная скульптура Вячеслава Яковлева «Голубь». Дело в том, что клумба расположена под небольшим уклоном и обрамлена низким поребриком, уложенным вровень с землей.

— Ближайший дождь смоет землю на тротуарную плитку. Только когда это произойдет, вас уже не будет, — обратил внимание подрядчика при посещении объекта 12 ноября замгубернатора Владимир Базаров.

На это представитель подрядчика пообещал сделать временное пластиковое ограждение, до тех пор, пока земля просядет после пролива.

Как выяснилось, выполнение более высокого ограждения, обеспечивающего надежное удержание земли в пределах клумбы, не было предусмотрено проектом.

Что касается фонарей наружного освещения, их обещают включить после того, как объект передадут эксплуатирующей организации ГБУ «Парки и скверы», которому и предстоит заключить договор с предприятием «Горсвет».