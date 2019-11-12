Аэропорт «Бельбек» должен принять первые гражданские рейсы в 2021 году

Строительство инфраструктуры для гражданского сектора аэродрома Бельбек в Севастополе планируется начать в 2020 году, сообщил ТАСС гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

«Бельбек» — аэродром двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО «Международный аэропорт «Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

«Сейчас ведется проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений возле него. Проекты в активной фазе. В аэропорту «Бельбек» будет сектор деловой авиации и сектор, который будет работать со специальными рейсами. Проектирование должно завершиться в этом году. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2020 год», — сказал Е.Плаксин.

В марте заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщал, что начать работы планируется в 2019 году. Е.Плаксин не уточнил, с чем связано изменение сроков, но добавил, что «Бельбек», предположительно, примет первые гражданские рейсы в 2021 году.

«Бельбек» — военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.