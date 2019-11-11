Вместо троллейбусов по Большой Морской временно запустят автобусы

Схему движения общественного транспорта по Большой Морской приказано пересмотреть. Такое распоряжение дал подчиненным врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании 11 ноября.

Он поинтересовался ходом подготовительных работ, таким образом отреагировав на жалобы горожан по затрудненному движению по улице общественного транспорта.

Врио губернатора распорядился еще раз посмотреть схему движения, с подключением к решению вопроса специалистов-транспортников и ГИБДД.

— Что можно сделать с точки зрения удобства горожан, то и нужно сделать. Придется потерпеть какой-то период, — сказал М.Развожаев.

— Мы вынуждены рассматривать вопрос ограничения движения в связи с ведущимися работами по ограничению напряжения на контактной сети. Будем менять троллейбусы на автобусы, — прокомментировал ситуацию замгубернатора Денис Солодовников, после чего М.Развожаев потребовал домаксимизировать контроль за проводимыми работами.

В канве обсуждения замгубернатора Владимир Базаров доложил, что в ответ на возмущение граждан по поводу установки на площади Лазарева биотуалетов для строителей таковые были оттуда убраны.

Правда, на самом деле, аккурат после аппаратного совещания биотуалеты продолжали стоять на центральной клумбе площади.

Напомним, что реконструкцию улицы Большая Морская обещают завершить к 20 апреля 2020 года, а сам ремонт обойдется более 2 млрд рублей, выделенных из бюджета Москвы.