Вячеслав Горелов раскритиковал бюджет за расточительство Севнаследия

Одним из немногих критиков главного финансового документа города на 2020 год во время его первого чтения в зале заседаний заксобрания Севастополя стал депутат Вячеслав Горелов. Он указал на подозрительные траты, закрепленные за региональным Управлением охраны объектов культурного наследия.

Непростительной В.Горелов назвал ошибку, которую специалисты Севнаследия допустили, определяя возраст Петропавловского собора.

— У меня возникли вопросы, на которые не получены ответы в части бюджета Севнаследия. Например, там указывается, что потратят 2,15 млн рублей на издание книги, посвященной 275-летию Петропавловского собора. Я убежден, что этому собору исполнилось не 275 лет. Такие ошибки могут быть оправданы в отношении других подразделений правительства, но в отношении Севнаследия эта ошибка не оправдана! Собору в будущем году исполняется 175 лет. Но дело даже не в этом, а в том, что расходы на эту книгу мне представляются завышенными, — заявил В.Горелов.

Депутат отметил, что неоправданной является и цена памятных табличек, устанавливаемых на объектах исторического наследия. Они стоят как металлические, качественные, а на самом деле являются изделиями из полимеров.

— Информационные таблички, по предположению Севнаследия, стоят по 25 тысяч. Может она столько стоить? Может. Но если изготовлена из металла толщиной 4-6 мм, покрыта высокопрочной порошковой краской, а символы нанесены методом гравировки и залиты эмалью. А таблички, которые устанавливает Севнаследие, изготовлены из другого материала — из полимеров, — утверждает В.Горелов.