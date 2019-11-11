Ущерб от разработки земли в Языковой балке составил 44 млн рублей

Незаконно проводимые работы в Языковой балке на Северной стороне остановлены. Об этом на аппаратном совещании 11 ноября сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. По его словам, факт остановки работ также засвидетельствовали местные жители.

— Дальше продолжаем мониторить ситуацию, соответственно, применим все необходимые штрафные санкции, с точки зрения ущерба, — отреагировал на это сообщение врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он же распорядился взыскать с виновных ущерб.

На это В.Базаров сообщил, что сумма ущерба, насчитанная Росприроднадзором, составила 44 миллиона рублей.

— Надо будет его предъявить и добиться в судебном порядке взыскания, — потребовал М.Развожаев, добавив, что теперь «нужно будет посмотреть, что там с точки зрения берегоукрепления».

Напомним, что речь идет об охранной территории поверхностных водных объектов и объектов растительного мира, в отношении которой Севприроднадзор с начала лета проводил административное расследование: на участке, расположенном в пределах 500-метровой водоохранной зоны и имеющем назначение «для ведения личного крестьянского хозяйства».

Тогда в отношении виновных — юридических лиц ООО «ТехноЮг» и ООО «Листригоны» за нарушения в области охраны поверхностных водных объектов и недр были вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей.