Учкуевский парк хотят открыть к Рождеству

Парк у пляжа «Учкуевка» на Северной стороне почти готов, но торжественно открыть его собираются только к рождественским праздникам.

Такая информация прозвучала 11 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Был там в субботу, по сути, работы закончены, наводится порядок и осталась высадка деревьев в количестве примерно 600 штук. Сейчас работаем над электроосвещением, которое включим сегодня-завтра. Оно готово, вопрос документации, — доложил заместитель губернатора Владимир Базаров.

Однако на предложение врио губернатора Михаила Развожаева торжественно открыть парк на предстоящей неделе, В.Базаров сказал, что, по его мнению, правильнее будет это сделать после высадки деревьев.

— У нас есть предложение сделать это к рождественским праздниками, поставить елку... — сказал замгубернатора.

М.Развожаев согласился с таким вариантом, но отметил, что люди ждут открытия парка, как события и интерес к нему большой.