Третий вице-спикер севастопольского парламента не имеет кресла и полномочий

Депутаты утвердили лидера фракции ЛДПР в местном заксобрании Илью Журавлёва в новой должности. Теперь он заместитель председателя Законодательного собрания. Вот только места в президиуме для него не предусмотрено, а в нормативных актах не прописаны должностные обязанности.

Назначение состоялось 6 ноября. И.Журавлёв был единственным претендентом на должность, которая появилась менее месяца назад. Для этого, напомним, специально изменили устав города.

При обсуждении кандидатуры И.Журавлёва на должность зампредседателя Заксобрания, никто из депутатов не захотел выступить или задать вопрос, кроме Вячеслава Горелова. Он поддержал свой тезис, озвученный ранее, что законодательному органу власти не нужен такой раздутый президиум. В Уставе Севастополя было просано, что два заместителя спикера местного парламента обеспечивают кураторство двух функций: представительной и законодательной. Чем будет заниматься третий — пока не понятно.

О том, утверждены ли должностные полномочия избираемого заместителя, В.Горелов и спросил у единственного кандидата на пост. И.Журавлёв ответил, что как только утверждение состоится, «полномочия засуществуют».

15-ю голосами «за» И.Журавлёв был избран. Четверо депутатов проголосовали против, один — испортил бюллетень.

В середине октября председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что, скорее всего, его замы будут работать посменно — так как увеличивать количество кресел в президиуме не собираются, ведь это повлекло бы финансовые траты.