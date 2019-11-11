Создадут Национальный центр дистанционного зондирования Земли

Роскосмос планирует в 2020 году начать работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) по аналогии с Национальным центром управления обороной Минобороны РФ и Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерий Заичко.

«У нас создан оператор космических средств ДЗЗ, но мы пошли дальше, и сегодня на базе оператора госкорпорация «Роскосмос» создает Национальный центр дистанционного зондирования Земли из космоса. Это структурное подразделение, головная площадка будет размещена в Москве, а элементы [центра ДЗЗ] будут размещены в городе Калязине (Тверская область – прим. ТАСС), на базе центра дальней космической связи», — сказал В.Заичко, выступая на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» в Москве.

По его словам, работы по развертыванию этого центра начнутся уже с 2020 года.

«Мы планируем их завершить в 2023 году с вводом в строй еще одного регионального центра ДЗЗ в Крыму и переносом всех антенных полей из московской зоны в Калязинский район Тверской области. Соответствующие решения госкорпорацией уже приняты», — сказал представитель Роскосмоса.