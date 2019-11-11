На аппаратных будут расматривать жалобы горожан из соцсетей

Врио губернатора Михаил Развожаев анонсировал введение с 11 ноября новой рубрики на еженедельных планерках в правительстве города. Предметом обсуждения станут жалобы севастопольцев, которые они высказывают в социальных сетях.

— Некоторые вещи требуют особого внимания и хочется, чтобы они как-то менялись, — объяснил свое намерение М.Развожаев. В связи с этим он предложил посмотреть заранее подготовленную презентацию, начав с санитарного состояния перехода на проспекте Генерала Острякова.

— Горхоз, помечайте, пожалуйста! Вот так выглядит переход в постоянном режиме. Убирается раз в неделю, в лучшем случае, — обратился он к профильному руководителю.

Следующим объектом стал недавно открывшийся ночной пивбар («наливайка») на проспекте Героев Сталинграда, 35, посетители которой своим поведением откровенно беспокоят жителей окрестных домов. Врио распорядился разобраться в законности открытия этого заведения, в контексте готовящегося закона о запрете размещения подобных точек в многоквартирных жилых домах.

На Северной стороне проблемным остается территория у средней школы №9. Там, по словам М.Развожаева, происходит какой-то «триллер» с мусорными контейнерами, которые оказались прямо на подходе детей к школе.

— Необходимо организовать контейнерную площадку! — отдал распоряжение главе горхоза М.Развожаев.

На улице Кесаева, у пешеходного перехода школы №58, при организованном двустороннем движении разметки перехода практически не видно, нужно обновить разметку и найти способ обезопасить подъезд к этому пешеходному переходу.

А вот подход к лестнице у школы №39 необходимо забетонировать, дабы люди не ломали ноги.