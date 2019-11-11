Михаил Чалый не смог стать вторым человеком в земельном комитете

Один из первых спорных вопросов, рассматриваемых Законодательным собранием второго созыва Севастополя, решился в пользу мнения депутата Татьяны Лобач, традиционно выступающей оппонентом «команде Чалого». Зампредом одного из профильных комитетов стал Андрей Куринов.

Председатель заксобрания Владимир Немцев поддержал выдвиженца Т.Лобач — А.Куринова, призвав депутатов назначить его на должность заместителя председателя комитета по градостроительству и земельным вопросам, заявив, что решение поддержано представителями всех партий местного парламента.

— На заседании с представителями руководителей фракций было озвучено предложение, сформулированное Татьяной Георгиевной Лобач от фракции «Единая Россия». Данные кандидатуры были рассмотрены и поддержаны руководителями фракций единогласно, — сказал он.

Несмотря на то, что руководитель земельного комитета Вячеслав Горелов заявил, что члены комитета большинством поддержали другого кандидата — Михаила Чалого, — состоялось назначение А.Куринова, ремонтника судов и строителя по образованию, члена фракции ЛДПР. «За» Куриного проголосовали 14 депутатов. Чалому было отдано 6 голосов. При том, что и Немцев, и Лобач, и Чалый — представляют в заксобрании ЕР. В.Горелов является представителем партии «Зеленые».

Назначение других зампредов комиссий и комитетов прошло без интриги — конкуренции больше нигде не было.

Михаил Брицын стал замом в постоянном комитете по городскому хозяйству, Инга Матяж — по здравоохранению и социальной политике, Артем Гордиенко — по образованию, науке, культуре и спорту, Сергей Борисов — по экономике, Василий Зубенко — по законодательству и государственному строительству, Татьяна Лобач — по бюджету.

Справка

«Команда Чалого» — группа, составлявшая большинство в заксобрании Севастополя первого созыва, поддерживающая Алексея Чалого, который вместе с братом Михаилом был депутатом городского парламента с 2014-го по 2019 год.