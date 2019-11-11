Граждане не виноваты в ошибках кадастровых инженеров

Руководство города хочет урегулировать разногласия, возникающие в результате работы кадастровых инженеров, когда новые российские документы на землю не соответствуют старым украинским и советским. Разрабатываемый нормативный акт призван разрешить эту коллизию, с которой сейчас жители Севастополя вынуждены обращаться в суд.

На заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания рассматривали проблемы, с которыми сталкиваются жители при оформлении прав на землю. Председатель комитета Вячеслав Горелов объяснил, что в многочисленных обращениях речь идет о результатах работы кадастровых инженеров при установлении границ земельных участков.

— С одной стороны, в Сев­реестре хранятся документы советского и украинского периода, а с другой стороны, появляются современные документы, подготовленные кадастровыми инженерами по заказу граждан или садовых товариществ. Результаты работы кадастровых инженеров не всегда соответствуют документам, которые унаследованы от предшествующих периодов. В связи с этим границы «новых» земельных участков заступают за границы смежных территорий, а порой проходят через здания и сооружения, — отметил законодатель.

Представитель Севреестра отметил, что подобные ситуации решаются в судебном порядке, хотя проблема, возникшая не по вине граждан, должна решаться иначе. Участники заседания пытались понять, требует ли проблема внесения изменений в федеральное законодательство или правовую коллизию можно устранить внесением изменений в местное законодательство.

По словам В.Горелова, правительство Севастополя разрабатывает нормативный правовой акт, призванный урегулировать возникающие разногласия. Такой документ ожидают в заксобрании в течение полутора-двух недель.