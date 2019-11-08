Соболевская больше не может лишить Горелова мандата

Отозван иск об оспаривании результатов выборов в заксобрание Севастополя на третьем округе избирательном округе.

Напомним, что на третьем одномандатном мажоритарном округе победителем признан Вячеслав Горелов, который и получил мандат депутата. Это оспаривала в суде технический кандидат по тому же округу Евгения Соболевская, которая набрала на выборах 163 голоса.

8 ноября 2019 года Севастопольским городским судом в открытом судебном заседании принят отказ от иска кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя по избирательному округу №3 Е.Соболевской.

Производство по делу по административному исковому заявлению Е.Соболевской к Севастопольской городской избирательной комиссии и Территориальной избирательной комиссии Гагаринского района Севастополя (с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3) об отмене результатов выборов и решений прекращено.

Повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, говорится в сообщении пресс-службы суда.