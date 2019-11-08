Разрушенные и грязные остановки поставили на контроль

Депутат Законодательного собрания Михаил Чалый 7 ноября осмотрел остановочные павильоны в своем округе на Корабельной стороне, сообщила пресс-служба заксобрания. Все замечания и фотографии он передал заместителю губернатора Денису Солодовникову, курирующему развитие дорожного хозяйства.

30 октября в «Севастопольской газете» был опубликован большой материал «Эволюция остановок, или Как не поломать ноги, выходя из общественного транспорта» о том, как местные чиновники в течение пяти лет, не покладая рук, облагораживали городские остановки, да так и не облагородили. Журналисты провели серьезную работу не напрасно. Ровно через неделю депутат М.Чалый на своем мажоритарном округе в Нахимовском районе ходил нашими путями. Увиденное ему, как и газете, не понравилось. Одни остановки нуждаются в ремонте, другие — в замене, третьих вообще нет.

В свое время, готовя материал об эволюции остановок, «Севастопольская газета» обращалась с запросом в городской департамент транспорта и получила ответ от и.о. руководителя департамента Евгения Исакова, который сообщал, что автопавильоны общественного транспорта в нашем городе, кроме «умных остановок» и капитальных объектов, находятся на балансе у ГБУ «Севастопольский Автодор» и ими регулярно проводятся работы по санитарной помывке, покраске, удалению рекламной оклейки и поддержанию их в нормальном состоянии. В отчетах все правильно и понятно, а в жизни фантазийные миры и реальные не пересекаются.

И М.Чалый задался вопросом: почему СевАвтодор, который обязан следить за состоянием остановочных павильонов, за ними не следит?

«Почему это не происходит — остается вопросом», — отметил парламентарий в ходе своей рабочей поездки и весь собранный и систематизированный материал с замечаниями и фотографиями лично передал заместителю губернатора Д.Солодовникову, обсудив с ним при этом «наилучшее разрешение сложившейся ситуации».

8 октября на ужасное состояние остановок у железнодорожного вокзала обратил внимание врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он поручил департаменту транспорта отремонтировать их до начала движения поездов.

Редакция газеты продолжает держать эту тему на личном контроле.