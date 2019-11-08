Поезд №7/8 после 15 января будет ходить через день

Сайт компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» после начала продажи билетов на поезда в Крым не справляется с нагрузкой и работает в облегченном режиме.

«Первая покупка билета на поезд из города на Неве в Севастополь зафиксирована в 8 часов 1 минуту. Пассажир приобрел его в мобильном приложении перевозчика «ГСЭ Билеты», — сообщает пресс-служба перевозчика. — Утром заработало мобильное приложение «ГСЭ Билеты», а также сервис grandtrain.ru для покупки билетов на сайте перевозчика — «Гранд сервис экспресс».

За первые пять часов с начала продаж сайт реализовал более 1500 билетов на поезда в Крым и обратно. Билеты продаются за 60 суток до отправления поезда.

Сейчас сайт работает в облегченном режиме, но на нем опубликовано расписание новых поездов в Крым и стоимость билетов.

Как оказалось, поезд №27/28 «Москва – Симферополь» — ежедневный. А вот поезд №7/8 «Санкт-Петербург – Севастополь» отправляется в рейс каждый день лишь до 15 января. С 17 января он будет ходить по нечетным дням. Только с 26 мая поезд перейдет на летнее расписание и снова станет ежедневным.