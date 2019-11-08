Первый поезд будут встречать в Севастополе 25 декабря

Компания «Гранд Сервис Экспресс» 8 ноября открыла продажи билетов на поезда в Крым через Крымский мост из Москвы и Санкт-Петербурга.

Выполнять регулярные пассажирские перевозки на двух маршрутах из Москвы и Санкт-Петербурга будут именные составы дальнего следования «Таврия». Историческая нумерация поездов сохранена. Из Питера — поезд №7, из Москвы — №27.

«В декабре, после открытия Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта», — рассказал генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Первый состав «Таврия» (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14.00 по московскому времени и пройдет 2741 км за 43,5 часа. В Севастополе его будут встречать 25 декабря в 9.25.

Между северной столицей России и Севастополем будут курсировать пять одноэтажных составов с плацкартными и купейными вагонами.

Из Москвы до Симферополя и обратно будет ходить двухэтажный поезд №27/28. Все вагоны СВ и купейные. Старт движения запланирован на 24 декабря. «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Купить билеты на поезда можно в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика grandexpress.ru, который пока работает с большим трудом.

Стоимость билета на поезд №27/28 начинается от 3000 рублей, на №7/8 — от 3600 рублей. Конечная цена будет выше, так как применяется динамическое ценообразование.