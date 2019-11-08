Осмотрели более 400 тысяч луковиц

О том, что в город доставлены луковицы 200 сортов тюльпанов, пяти сортов гиацинтов и пяти сортов нарциссов, получатель подкарантинной продукции немедленно известил департамент сельского хозяйства — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений.

Специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору департамента досмотрели 409100 луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, установили их соответствие требованиям законодательства в сфере карантина растений.

До 10 ноября все эти луковицы должны быть высажены на клумбах Севастополя, сообщили в департаменте сельского хозяйства.

На сайте госзакупок размещена информация о конкурсе на выполнение работ по созданию цветников из луковичных на территории парков и скверов Севастополя. Его в сентябре объявило ГБУ «Парки и скверы». Победителем признано ООО «Экоцвет» из г.Чебоксары, которое за 14,3 млн рублей обязалось провести эти работы до 31 декабря. Посадка луковиц должна осуществляться подрядчиком строго по утвержденному эскизному решению.