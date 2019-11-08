Начали продавать билеты на Москву и Санкт-Петербург

В кассах железнодорожного вокзала Севастополя 8 ноября началась продажа билетов на поезд дальнего следования до Санкт-Петербурга, который начнет ходить с 23 декабря. Второй поезд — до Москвы — будет отправляться из Симферополя. С утра на железнодорожном вокзале оживление: очередей нет, но желающих купить билеты на поезд уже предостаточно.

«Мы так долго этого ждали, — говорит жительница Севастополя, желающая приобрести билет до Санкт-Петербурга. — Наконец-то, первый поезд пойдет, так хочется на нем прокатиться».

Ее билет на 25 декабря до Санкт-Петербурга на нижней полке плацкартного вагона обошелся в 5026 рублей. В билет входит стоимость постельного белья.

Также одним из первых билет приобрел Леонид Аркадьевич.

«Сам я питерский, — с удовольствием рассказывает обладатель билетов на первый поезд. — Семья, многие родственники живут здесь. Но жизнь такая штука, что родной брат остался в Петербурге. Надо обязательно его проведать перед Новым годом. Это шикарно, что на материк пойдут поезда».

Его два билета на 25 декабря в Питер и на 29 декабря обратно в Севастополь в плацкартном вагоне на нижней полке обошлись в 9052 рубля.

«Севастопольская газета» поздравила сотрудников вокзала с важным для них и города событием и поинтересовалась, как давно кассиры не продавали билеты на поезда дальнего следования.

«Последний поезд ушел из Севастополя в декабре 2014 года», — сказала кассир севастопольского ж/д вокзала Елена Петрунина. По ее словам, билет из Севастополя до Ростова-на-Дону будет стоить в пределах двух тысяч рублей. А из Севастополя до Симферополя, если кто пожелает прокатиться, около 700 рублей.

При покупке билетов онлайн на сайте перевозчика grandexpress.ru они обойдутся потребителям немного дешевле. Ценовая политика перевозчика весьма гибкая. Например, верхняя полка плацкартного вагона из Симферополя до Москвы 26 декабря будет стоить 3000 рублей без обеда. С обедом — 3700, но при покупке билета от обеда можно отказаться. А билет такого же класса и направления 27 декабря будет стоить уже 3279 рублей без обеда. При этом цена за плацкарт на нижней полке вырастет почти в два раза и составит около 5000 рублей.

На первых порах по Крымскому мосту с материка будут курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 маршрутам: в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. В дальнейшем Крымский мост сможет пропускать в течение суток в обоих направлениях 65 пар поездов: 45 пассажирских и 20 грузовых. Среди назначенных поездов будут составы в Кисловодск, Мурманск и Екатеринбург.

Справка

Расписание поезда №8/7 «Севастополь – Санкт-Петербург»

— Отправление из Севастополя в 15.55. Прибытие в Петербург в 10.20. Время в пути 42 часа 25 минут.

— Отправление из Петербурга в 14.00. Прибытие в Севастополь в 9.25. Время в пути 43 часа 25 минут.

Расписание двухэтажного скорого поезда №28/27 «Симферополь – Москва»

— Отправление из Симферополя в 18.20. Прибытие в Москву на Казанский вокзал в 5.10. Поезд следует через станции Джанкой, Керчь, Тамань, Ростов, Лиски, Рязань. Время в пути 34 часа 50 минут.

— Отправление из Москвы с Казанского вокзала в 23.45. Прибытие в Симферополь в 8.50. Общее время в пути — 33 часа 5 минут.