Бесплатные путевки в детские лагеря будут распределять прозрачно

Льготные путевки одаренным детям в оздоровительные лагеря теперь будут распределять через автоматизированную систему отбора «Отдых.Дети». Об этом 8 ноября сообщили в Региональном центре информатизации и оценки качества образования департамента образования.

Внедрение данного проекта позволит упорядочить распределение путевок.

— Эта система позволит фиксировать запросы, формировать в автоматизированном режиме списки и таким образом снять вопрос субъективизма при распределении путевок на детский отдых, повысить прозрачность и объективность процедуры проведения конкурса указанной категории, — оценила нововведение замгубернатора Севастополя Ольга Тимофеева.

Систему предполагается сначала опробовать в тестовом режиме, устранить возможные неполадки и только после этого запустить. Сделать это нужно до весны.

Для постановки на электронную очередь ребенка необходимо составить его электронное портфолио, прикрепив к заявке копии грамот и дипломов, свидетельствующих о личных достижениях школьника в различных олимпиадах и конкурсах. Рейтинговая таблица формируется на основании официально установленной балльности за каждое достижение. Набранная сумма баллов и станет основанием к получению бесплатной путевки в лагерь из категории «приоритетный», «альтернативный» или «любой».

Достоверность представленных данных будет контролировать администрация школы, где учится ребенок, а процесс выделения путевок — специалисты отдела отдыха и оздоровления детей департамента образования города.

Программа включает две части — публичную и административную. С первой работают заявители, со второй — сотрудники департамента образования, которые и будут вести весь административный процесс.

Как объяснил представитель разработчика, родители могут подавать заявки через специальный портал «Отдых.Дети» либо через единый портал госуслуг. Третий способ — лично отнести заявление в МФЦ.

Все данные, поданные тем или иным способом, поступят в единую базу, после чего с ними начнут работать специалисты.