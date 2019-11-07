Вышел новый литературный сборник Юрия Александрова

Новая книга Юрия Александрова «За Севастополь!» — очередная в его творческой биографии и долгожданная для тех, кто знает и любит прозу писателя.

Ю.Александров — коренной севастополец, знает этот город с детства. О том, что представлял послевоенный город, каким он был и чем дышал, писатель делится с читателями так, словно ведет теплую, дружескую беседу: «А вот еще помню, как однажды»...

Этим и хороши его повести и рассказы — сюжетностью, узнаваемостью и еще неким мягким ностальгическим флером из детства, в котором крепким морским узлом связаны простые человеческие истории, эпизоды военного прошлого и судьба большой страны.

Свое название книга получила благодаря рассказу, опубликованному в сборнике самым последним. Это послевоенная история о фронтовике, вернувшемся с войны инвалидом, — сколько их было тогда, в пятидесятых-шестидесятых... И отношение к ним, пролившим кровь за Родину и теперь вынужденным перемещаться по городу на грубо сколоченных деревянных тележках, было разным... Порой таким, словно физически ущербными эти несчастные стали по какой-то своей вине, а вовсе не потому, что испили до дна горькую чашу войны. Да и их жизнь чаще всего оборачивалась беспробудным пьянством, во имя которого некоторые и собственной боевой наградой готовы были торгануть и на унижение человеческого достоинства пойти. И все это на потребу тех, у кого в карманах привезенных «из-за бугра» нейлоновых плащей шелестели купюры.

Вы спросите: при чем тут «За Севастополь!»? Чтобы узнать, надо дочитать повесть до конца.

«За Севастополь!» — неожиданно услышали люди полный какой-то невообразимой радости голос, который стих вместе с шумным всплеском горьковато-соленой воды. А еще взлетом белоснежной чайки, которая голубем взмыла вверх и вскоре растаяла в небесах», — так заканчивает свое повествование автор, оставляя читателя потрясенным случившимся и оттого растерянным.