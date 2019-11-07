Все дороги в Крыму будет ремонтировать «ВАД»

Единым подрядчиком по ремонту дорог в Крыму станет АО «ВАД», сообщил в ходе рабочей поездки на строящуюся трассу «Таврида» глава республики Сергей Аксенов.

В октябре 2019 года С.Аксенов в интервью ТАСС сообщал, что обратится к руководству страны с предложением определить единого подрядчика по дорожным работам в Крыму.

«Я с руководством страны вопрос согласовал, что компания «ВАД» теперь будет единственным исполнителем по дорогам и муниципальным, и районным дорогам. Я думаю, что у нас улучшится качество дорог», — сказал С.Аксенов.

По его словам, до 1 декабря 2019 года будет опубликовано решение правительства об объеме средств, выделяемых на 2020-2022 годы на ремонт дорог в Крыму.

«Объем будет очень приличный. Его хватит для того, чтобы практически в полном объеме устранить ситуацию с непроездными улицами во всех регионах Республики Крым за три года», — добавил глава республики.

АО «ВАД», по данным базы данных СПАРК, зарегистрировано в Вологодской области. Основной профиль деятельности компании — строительство и реконструкция автодорог. Компания, по данным сайта госзакупок, также занимается крупными контрактами по ремонту дорог в Крыму и Севастополе, в частности по строительству трассы «Таврида».