Вид на жительство в России станет бессрочным и подорожает

Упрощен порядок предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ.

Теперь вид на жительство будет выдаваться без ограничения срока действия. Это определено ФЗ от 2.08.2019 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Получить вид на жительство (бессрочный) могут иностранные граждане, которые получили разрешение на временное проживание и после этого прожили в России не менее года. Некоторым категориям граждан могут выдать вид на жительство и без получения этого разрешения. В их числе:

— бывшие граждане СССР, которые родились на территории РСФСР;

— несовершеннолетние иностранцы, родители которых также получают вид на жительство;

— иностранцы, которые успешно окончили вуз в России по очной форме;

— и некоторые другие.

Исключение — высококвалифицированные специалисты. Они получают вид на жительство, равный сроку действия разрешения на работу в России.

С ноября размер госпошлины за выдачу вида на жительство составит пять тысяч рублей. До нововведений госпошлина составляла 3,5 тысячи рублей, вид на жительство выдавался на пять лет, потом его продлевали.