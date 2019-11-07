Строительство онкодиспансера должно наконец-то начаться

«Вчера получил извещение, что строительство нового онкодиспансера будет. Все судебные дела закончились, и в этой истории наконец-то поставили точку. Строительство диспансера начнется уже в этом году», — пообещал В.Ощепков.

Для онкологического диспансера, который должны были начать строить в Севастополе в рамках ФЦП еще в 2017 году, долго не могли согласовать проект, а потом — найти подрядчика. Наконец-то весной 2019 года по итогам конкурса им стало АО «Сатурн». Но после завершения торгов ГБУ «Департамент капитального строительства Севастополя» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на то, что потенциальный подрядчик не предоставил вовремя один из документов. Торги были признаны несостоявшимися с формулировкой: «победитель уклонился от подписания контракта». Это решение подрядчик обжаловал в суде и выиграл. Но Капстрой подал на апелляцию.

«Если апелляционная инстанция подтвердит, что все законно, компания «Сатурн» выйдет на объект», — так объяснил очередную задержку начала строительства врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на пресс-конференции в конце октября.

Позже стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе июльское решение Арбитражного суда Москвы о том, что АО «Сатурн» не уклонялось от заключения контракта и должно строить онкологический диспансер в Севастополе.

Справка

Новый онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс.кв.м планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.