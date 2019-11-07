Севастополю добавили еще 26 млрд рублей

В трехлетний бюджет Севастополя добавили еще 26 млрд рублей.

Об этом на заседании правительства 7 ноября сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— В наш бюджет дополнительно поступят 26,336 млрд рублей, в 2020 году это будет 7,106 млрд рублей на ключевые направления, по которым нам нужно будет организовать работу, — сообщил членам правительства М.Развожаев.

По его словам, выделенные средства планируется направить на ремонт и благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт многоквартирных домов, закупку коммунальной техники.

Кроме того, принято решение выделить 77,5 млрд рублей на приведение медицинских учреждений города и их техническое оснащение к общероссийским стандарстам.

— Эти деньги необходимо эффективно и своевременно освоить, чтобы качество наших медицинских услуг, прежде всего в первичном звене, стало соответствующим современным стандартам, — сказал врио губернатора.

М.Развожаев также сказал о выделении дополнительных средств на разработку проектно-сметной документации для объектов, которые планируется предложить к включению в федеральную целевую программу.



