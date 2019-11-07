Прокладывают водопровод с опережением графика

В Крыму военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, опережают график по прокладке 30 километров полевого магистрального водопровода для обеспечения водой Отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ и поселка Перевальное.

Для выполнения поставленной задачи около 150 военнослужащих с приданными более 50 единицами специальной военной техники совершили марш из пункта постоянной дислокации в Крым. Источником воды выбрано Балановское водохранилище Белогорского района.

Трубопроводчики выполнили уже 85 процентов работ, укладывая в день в среднем по шесть километров труб вместо запланированных двух. Смонтированы более 5,5 тысяч труб, установлены три промежуточные насосные установки.