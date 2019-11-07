Появится первый Центр психолого-педагогической помощи

Как сообщила директор департамента образования Елена Богомолова, в РФ действуют 457 подобных центров, из них 309 — муниципальные, 148 — регионального уровня.

— На наши 87 тысяч детей у нас должно быть 17 таких центров, по одному на каждые пять тысяч детей, — сообщила Е.Богомолова. Центры также должны заниматься детьми, которые испытывают сложности в обучении, а потому в состав Центра необходимо включить медико-психолого-педагогическую комиссию.

Первый в городе Центр психолого-педагогической помощи будет создаваться поэтапно. Его юридический адрес — ул.Щербака, 10, но фактически он будет находиться в разных районах города. Так, в отдельном корпусе детского сада №130 будут заниматься с детьми дошкольного возраста, там имеются условия для коррекционной работы, в еще одном помещении в центре города расположится консультативный пункт для родителей.

В дальнейшем планируются ввести еще два помещения в разных районах города —так, в Нахимовском районе будут заниматься с детьми школьного возраста, имеющими сложности в обучении. Для таких детей в дальнейшем начнут разрабатывать индивидуальные программы.

Предполагается, что в Центре психолого-педагогической помощи смогут получить поддержку дети, родители и педагоги.