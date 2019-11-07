На севере Крыма работают только два пограничных пункта

В четверг, 7 ноября, в 9.20 украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив российского пункта «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу.

По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через Государственную границу Российской Федерации через МАПП «Армянск» не осуществляется.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым рекомендует лицам, планирующим поездки за границу, учитывать сложившуюся ситуацию и следовать через двухсторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Обратите внимание! Пункт пропуска «Перекоп» предназначен для пересечения границы только гражданами России и Украины. Граждане третьих стран, в данный момент, могут проследовать только через пункт пропуска «Джанкой».

В настоящее время скопление транспортных средств в пунктах пропуска «Перекоп» и «Джанкой» не наблюдается, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

С начала 2019 года, в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма пропущено через государственную границу почти 2,42 млн человек, что соизмеримо с показателями прошлого года.