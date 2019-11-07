«Крым на тарелке» проводят в третий раз

С 15 ноября по 15 декабря в Севастополе одновременно в 40 ресторанах города будет проходить третий гастрономический фестиваль «Крым на тарелке».

Рестораны-участники предложат своим посетителям авторские дегустационные сеты по 990 руб. на заданную единую тему, которая пока держится в секрете. Главное условие — использование местных сезонных продуктов.

Организаторы ожидают, что фестиваль привлечет как минимум вдвое больше посетителей, чем в прошлый раз — в феврале 2019-го. Тогда их насчитали свыше 15 тысяч.

«Очень радует, что «Крым на тарелке» уже стал узнаваемым брендом. Люди едут к нам из разных уголков. Они не просто дегустируют сеты, а проживают уникальную гастрономическую историю, присущую именно нашему региону, потом делятся впечатлениями в сети», — сказал крымскому туристическому порталу организатор фестиваля Денис Штукатуров.

Информацию о ресторанах-участниках и по теме сетов можно будет найти на официальном сайте фестиваля sevgastrofest.ru.