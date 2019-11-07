Из-за отсутствия документов скорая помощь не может получить 12 машин

12 машин прибыли в Севастополь, чтобы пополнить автопарк ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», но без необходимых сопроводительных документов.

Об этом 7 ноября на заседании правительства города сообщил и.о.директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По его информации, машины, два из них — реанимобили, уже находятся в Севастополе, однако пока на них не получены документы, которые должны быть подготовлены и переданы Министерством промышленности и торговли РФ.

— Мы их (машины) получаем в соотвествии с четырехсторонним государственным контрактом, — сказал С.Шеховцов. Он также пояснил, что согласно существующей схеме, министерство закупает машины на все субъекты и централизованно оформляет документы на них. Потому получение документов зависит исключительно от министерства.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался, кто именно курирует в министерстве данное направление работы, однако С.Шеховцов оказался не готов ответить на этот вопрос.