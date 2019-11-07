Два музея в Севастополе станут филиалами Питерского

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Петербурге получил в распоряжение два музея в Севастополе. Речь идет о музее фортификационных сооружений и Музее Черноморского флота.

Министр обороны передал Центральному военно-морскому музею два музея в Севастополе, заявил директор ЦВММ Петра Великого Руслан Нехай, пишет издание «Невские новости».

Директор музея Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев объяснил «Севастопольской газете», что принципиальное решение передать севастопольские музеи есть, но приказ министра обороны пока не подписан.

Он считает, что от такой передачи его учреждение только выиграет. Музей, который сейчас является просто подразделением части Черноморского флота, вольется в федеральное бюджетное учреждение. Это даст возможность укрепить материальную базу, повысить зарплаты сотрудникам (сейчас они на уровне 14 тысяч рублей), в том числе за счет зарабатываемых денег, и получать методическую помощь.

В Военно-историческом музее Черноморского флота сообщили, что пока никаких официальных документов, подтверждающих передачу музея, к ним не поступало. А о предстоящем вливании в ЦВММ им известно давно.

Справка

Центральный военно-морской музей — один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Учреждение берет свое начало от Петербургской модель-камеры — хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I в 1709 году.

В настоящее время музей имеет шесть филиалов: на крейсере «Аврора», «Подводная лодка Д-2 «Народоволец», «Кронштадтская крепость», «Дорога жизни», Музей Балтийского флота и Корабль боевой славы «Михаил Кутузов».