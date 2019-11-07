Четыре социальных пособия можно теперь оформить в МФЦ

С 8 ноября МФЦ Севастополя начнут оказывать четыре новых вида государственных услуг.

Теперь по принципу «единого окна» в МФЦ можно оформить пособия, предоставляемые Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Данные государственные услуги предоставляются физическим лицам в течение 10 дней и бесплатно:

1. Государственная услуга по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае невозможности его выплаты страхователем.

2. Государственная услуга по назначению и выплате пособия по временной нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты страхователем.

3. Государственная услуга по назначению и выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае невозможности его выплаты страхователем.

4. Государственная услуга по назначению и выплате единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем.