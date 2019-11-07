Аппарат лучевой терапии обещают запустить до конца года

Квалифицированные специалисты есть, новейшее оборудование поступает, но полноценной онкологической службы в Севастополе пока нет. Все еще предстоит настраивать, говорит главврач онкологического диспансера Василий Ощепков.

Современная онкология базируется на трех столпах — хирургическое лечение, химио- и лучевая терапия. Трудно поверить, но для лечения онкологии хирургическое вмешательство стало применяться не намного раньше, чем лучевая терапия.

В севастопольском онкодиспансере аппарат лучевой терапии с 2017 года простаивал из-за неисправности. Все это время пациенты были вынуждены для лечения выезжать в другие города. По словам главного врача севастопольского онкологического диспансера Василия Ощепкова, люди лечились бесплатно либо по квоте, либо по ОМС, но в любом случае в Ростове, Москве, Санкт-Петербурге.

«Я не могу сказать, что это совсем плохо, ведь больные получают адекватную помощь по нашему направлению. Проблема только в том, что им приходится куда-то ездить. По статистике лучевую терапию должны получать около половины пациентов диспансера. Это критерий качества. В нашем случае это чуть больше тысячи человек», — говорит В.Ощепков. Теперь аппарат фактически готов к работе.

Сегодня у лучевых терапевтов невероятные возможности. Точность современного оборудования позволяет обрабатывать ткани опухоли с точностью до доли миллиметров. Максимум энергии приходится на опухоль, а здоровые ткани остаются нетронутыми.

«Аппарат, на котором в конце года мы собираемся лечить пациентов, представляет собой верхнюю линейку оборудования для лучевой терапии. Здесь, пожалуй, только не реализовано лишь несколько задач: протонная терапия и сложная радиохирургия. Во всем остальном аппарат позволяет производить высококлассное лечение», — заверил В.Ощепков.

Появление линейных ускорителей стало вершиной технического развития в онкомедицине.

Это сложное устройство, практически — лечебный робот. Физик составляет программу по данным, которые определяет клинический радиолог, и после этого аппарат ее отрабатывает. По эффекту лучевая терапия во многом сейчас сравнима с хирургическим лечением, а где-то даже ее вытесняет.

Главврач заверил, что в диспансере достаточно квалифицированных специалистов.

«У нас работают четыре радиоонколога, включая меня, — заявил В.Ощепков. — И грамотный физик, который может правильно составить программу и все рассчитать».

Медицинский физик диспансера — севастополец, выпускник СевГУ Даниил Пейдус рассказал, как линейный ускоритель заряженных частиц используется в клинической практике для проведения процедуры дистанционной лучевой терапии.

«Пациент укладывается на лечебный стол, затем загружается программа, которая была создана медицинским физиком, и проводится процедура облучения пациента. Важно доставить больному именно ту дозу, которую прописал доктор. Основное преимущество лучевого ускорителя в том, что он позволяет фактически не облучать здоровые ткани», — объяснил молодой ученый.

В.Ощепков подтвердил, что также в его медицинское учреждение стало поступать и эндоскопическое оборудование.

«Мы уже получили инновационное японское оборудование компании Olympus. Оно одно из лучших, представленных сейчас на рынке», — сообщил главврач.

В.Ощепков был назначен на должность главного врача севастопольского онкологического диспансера в конце мая этого года. Медицинское образование он получил в России и США. Работал в Москве, где впервые в России провел уникальную операцию по имплантации радиоактивных источников йода через брюшную стенку пациентке с раком поджелудочной железы. С его участием было организовано 24 центра по оказанию радиотерапии в нашей стране и СНГ. В Тюмени доктор внедрял современные методы лучевого лечения. А вот в Севастополе, по его словам, у него более амбициозные планы. Он наконец-то собирается построить в нашем городе современную онкологию.

«В Севастополе нет онкологической службы. Все еще предстоит настраивать. Онкология — это музыка оркестровая. В ней нет солиста. Работать должно все», — сказал В.Ощепков.

Справка

Медицинский линейный ускоритель электронов Elekta Infinity относится к пятому поколению полностью цифровых систем для дистанционной лучевой терапии. Полная автоматизация рабочего процесса сокращает время лечения и полностью исключает ошибки в процессе облучения, вызванные человеческим фактором. Позволяет точно и в кратчайшие сроки реализовывать любые современные методики радиотерапии: 3D, IMRT, VIMAT, лучевую терапию на фоне управления задержкой дыхания, радио- и стереохирургию. Линейный ус­ко­ритель Elekta Infinity отличается высокой точностью подведения пучка, до 0,5 мм.