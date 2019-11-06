Пограничный пункт «Каланчак» закрыт до 15 ноября

Пропуск через контрольный пункт «Каланчак» приостанавливается в одностороннем порядке с украинской стороны с 7 ноября.

Причина — реконструкция контрольного пункта и строительные работы повышенной опасности, которые до 15 ноября будет проводить компания «Украинские железные дороги».

Пограничные пункты «Чаплынка» и «Чонгар» на границе с Крымом работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления госпогранслужбы Украины.